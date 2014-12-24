Социальным обслуживанием москвичей займутся частные компании

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Москвичи смогут сами выбирать поставщика социальных услуг из реестра, который будет формироваться департаментом соцзащиты населения. Нововведение входит в число поправок к столичному закону "Об основах социального обслуживания граждан", принятых Мосгордумой в среду.

Социальную помощь смогут оказывать не только государственные структуры, но и частные компании, индивидуальные предприниматели. Список компаний планируется разместить на сайте департамента соцзащиты.

Индивидуальная программа социального обслуживания станет документом, в котором будут указаны форма, виды, объемы, периодичность, сроки помощи и перечень рекомендуемых поставщиков услуг. Для того чтобы получить услугу, жителю города нужно будет подать заявление в уполномоченный орган и пройти процедуру обследования условий жизни.

"Этот закон является фундаментальным. Это не единственная мера социальной поддержки, но очень важная. Мы внимательно рассмотрели все предложения и приняли решение, что до конца года мы примем все наработанные решения", - пояснил председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

Социальная поддержка жителей Москвы на 2012 - 2016 годы

Кроме того, соцпомощь продолжат оказывать всем москвичам, которые получали ее до 1 января 2015 года. Власти будут определять, насколько человек нуждается в социальной поддержке, не из расчета прожиточного минимума для пенсионера (12969 рублей), а из расчета прожиточного минимума на душу населения (18265 рублей). Это позволит увеличить количество москвичей, которые могут рассчитывать на бесплатное социальное обслуживание.

Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что социальное обеспечение старшего поколения остается приоритетным направлением работы для городских властей.