Все районные газеты столицы перейдут в электронный формат

Все районные газеты столицы переведут в электронный формат

В первом полугодии 2015 года районные газеты должны перейти в электронный вариант, сообщил пресс-секретарь столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Яковлев. Речь идет о газетах, издающихся управами и префектурами.

По словам пресс-секратаря, ведомство не видит необходимости продолжать выпуск районных газет в бумажном варианте.

Ранее руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников сообщил "Газете.Ru", что "выпуск районных газет раз в месяц не имеет смысла: на них тратятся существенные бюджетные средства, десятки миллионов рублей, а нагрузки смысловой практически нет". По словам Черникова, точные сроки, когда районные газеты перейдут в электронный вариант, будут определять префектуры. Некоторые округа используют уже имеющиеся отдельные сайты газет и с нового года начали радикально менять контент.

Отметим, что по результатам опроса, проведенного в июле этого года в приложении "Активный гражданин", выяснилось, что почти 75% москвичей получают окружные газеты. Районные издания приходят только 70% жителей столицы. При этом по результатам опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", бесплатные районные газеты не читают 23% москвичей, при этом 38% просматривают их вскользь.

Анатолий Федотов