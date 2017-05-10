Вышел первый тираж социальной карты москвича на базе платежной системы "Мир"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Выпущен первый тираж социальной карты москвича с городскими сервисами на базе платежной системы "Мир". В мае – июне москвичам выдадут около пяти тысяч новых карт. Об этом сообщается на портале Национальной системы платежных карт.

Отмечается, что первые карты получат беременные женщины, вставшие на учет до 20-й недели беременности, а также родители, обратившиеся за единовременными выплатами в связи с рождением ребенка. Оформить и получить карту можно в любом московском центре "Мои документы".

На карту записаны проездной билет "Тройка", медицинское и банковское приложения. Она дает право на скидку более чем в трех тысячах торговых предприятий столицы. Также карта позволяет использовать электронную подпись при получении гоуслуг.