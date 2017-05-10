Вышел первый тираж социальной карты москвича на базе платежной системы "Мир"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Выпущен первый тираж социальной карты москвича с городскими сервисами на базе платежной системы "Мир". В мае – июне москвичам выдадут около пяти тысяч новых карт. Об этом сообщается на портале Национальной системы платежных карт.
Отмечается, что первые карты получат беременные женщины, вставшие на учет до 20-й недели беременности, а также родители, обратившиеся за единовременными выплатами в связи с рождением ребенка. Оформить и получить карту можно в любом московском центре "Мои документы".
На карту записаны проездной билет "Тройка", медицинское и банковское приложения. Она дает право на скидку более чем в трех тысячах торговых предприятий столицы. Также карта позволяет использовать электронную подпись при получении гоуслуг.
Уже сейчас владельцы социальных карт могут бесплатно и без очереди посетить Московский зоопарк, просто приложив ее к турникету на входе. С марта прошлого года инвалиды первой и второй групп стали получать социальные карты, на которых для незрячих и слабовидящих людей нанесено название шрифтом Брайля. В 2017 году соцкарту москвича будут выпускать на базе платежной системы "Мир".