10 мая 2017, 16:48

Общество

Вышел первый тираж социальной карты москвича на базе платежной системы "Мир"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Выпущен первый тираж социальной карты москвича с городскими сервисами на базе платежной системы "Мир". В мае – июне москвичам выдадут около пяти тысяч новых карт. Об этом сообщается на портале Национальной системы платежных карт.

Отмечается, что первые карты получат беременные женщины, вставшие на учет до 20-й недели беременности, а также родители, обратившиеся за единовременными выплатами в связи с рождением ребенка. Оформить и получить карту можно в любом московском центре "Мои документы".

На карту записаны проездной билет "Тройка", медицинское и банковское приложения. Она дает право на скидку более чем в трех тысячах торговых предприятий столицы. Также карта позволяет использовать электронную подпись при получении гоуслуг.

Соцкарта москвича дает право на льготный проезд в общественном транспорте, позволяет безопасно и удобно получать пенсию, субсидии, пособия, городские социальные выплаты. С ее помощью можно оплачивать услуги ЖКХ, налоги, рассчитываться за товары в магазинах, а также записаться к врачу. На сегодняшний день более 4,5 миллиона человек имеют социальную карту москвича. С 2001 года было выпущено более 8,3 миллиона карт для москвичей и 2,1 миллиона для жителей Подмосковья. Оформить заявление на выдачу социальной карты москвича и получить ее можно в любом из 315 пунктов обслуживания населения.

Уже сейчас владельцы социальных карт могут бесплатно и без очереди посетить Московский зоопарк, просто приложив ее к турникету на входе. С марта прошлого года инвалиды первой и второй групп стали получать социальные карты, на которых для незрячих и слабовидящих людей нанесено название шрифтом Брайля. В 2017 году соцкарту москвича будут выпускать на базе платежной системы "Мир".

