Эксперимент по выдаче электронных социальных сертификатов продлен на год

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Москва продолжит выдавать электронные социальные сертификаты нуждающимся в 2017 году, сообщает Агентство "Москва". Об этом в ходе заседания президиума правительства заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

По его словам, в следующем году власти планируют выдать более 9,5 тысяч сертификатов на технические средства для реабилитации людей с ограниченными возможностями на общую сумму 50 миллионов рублей. Еще более 37 тысяч сертификатов на 74 миллиона рублей выделят на детские товары для семей в трудной жизненной ситуации.

Помимо этого, 350 сертификатов на общую сумму 50 миллионов рублей получат на реабилитацию граждане, страдающие наркологическими заболеваниями.

Социальный сертификат – это купон на определенную сумму, записанный на электронной соцкарте. По нему люди могут получить различные товары и услуги в любом из магазинов-участников программы. Сертификаты выделяют в столице самым уязвимым группам горожан с 2014 года. В этом году в систему адресной помощи включили нуждающиеся семьи с детьми.



В июне Сергей Собянин заявил, что в Москве расширят список льготников, которые смогут получать соцпомощь в виде электронных сертификатов.