Lеgo запустила социальную сеть для детей

Компания Lego разработала социальную сеть Lego Life для детей. Приложение напоминает Instagram, где дети могут обмениваться здесь своими идеями и демонстрировать постройки из конструктора.

В новой социальной сети есть профили пользователей и новостная лента, предусмотрены лайки и комментарии. Разработчики придумали специальные lego-смайлики.

Однако для регистрации пользователей младше 13 лет необходимо разрешение родителей. Компания строго контролирует все процессы: профили анонимные, ники присваиваются автоматически, а аватары выглядят как фигурки Lego.

Таким образом компания надеется оберегать детей, не ограничивая их в творчестве. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.