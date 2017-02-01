Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 11:24

Общество

Lеgo запустила социальную сеть для детей

Фото: lego.com

Компания Lego разработала социальную сеть Lego Life для детей. Приложение напоминает Instagram, где дети могут обмениваться здесь своими идеями и демонстрировать постройки из конструктора.

В новой социальной сети есть профили пользователей и новостная лента, предусмотрены лайки и комментарии. Разработчики придумали специальные lego-смайлики.

Однако для регистрации пользователей младше 13 лет необходимо разрешение родителей. Компания строго контролирует все процессы: профили анонимные, ники присваиваются автоматически, а аватары выглядят как фигурки Lego.

Таким образом компания надеется оберегать детей, не ограничивая их в творчестве. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

В 2014 году в мировой прокат вышла картина "Лего. Фильм". По сюжету обычная lego-фигурка соглашается присоединиться к походу против злого lego-диктатора, планирующего склеить вместе всю вселенную. Подробную рецензию на фильм можно прочитать в материале m24.ru.
