Открыт счет для перечисления денег пострадавшим при ЧП в метро

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Департамент социальной защиты населения Москвы открыл благотворительный счет для перечисления денежных средств пострадавшим и родственникам погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщили в ведомстве.

Реквизиты фонда для перечисления средств: Юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 7, к.2 Юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 7, к.2 Фактический адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 15, к. 504, телефон – 8 (495) 989-65-82 ИНН 7702470105 КПП 770201001 ОГРН 1117799007798 ОКПО 91545834 ОКВЭД 91.33 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 р/с 40703810138170002495 ОАО "Сбербанк России" ОСБ № 01766 г. Москва E-mail: rbo-fondsp@yandex.ru.



В назначении платежа необходимо указывать "Помощь пострадавшим в Московском метро".

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Там сошли с рельсов три вагона поезда.

В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

16 июля объявлено в Москве днем траура.