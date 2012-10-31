Собак и птиц на территории МГУ могли отравить догхантеры

Фото: ИТАР-ТАСС

29 и 30 октября на территории МГУ неизвестные разбросали яд, от которого погибли жившие на территории университета собаки, голуби и вороны.

При этом все собаки были стерилизованы. А учащиеся и сотрудники учебного заведения опекали и подкармливали их.

Зоозащитники из инициативной группы "Живодерам.НЕТ!" считают, что это дело рук догхантеров.

"Для собак в парках добрыми людьми были сделаны будки с мягким покрытием. Для птиц на деревьях были развешаны кормушки, в которых всегда была еда. Сейчас, кроме людей, в парках, в которых прежде весело щебетали птицы и вальяжно прогуливались собачки, не осталось ни единой души. Это страшное зрелище…", – сообщается на сайте инициативной группы.

Гибель животных произошла на следующий день после воскресного митинга, на который вышло около тысячи владельцев домашних животных с требованием остановить убийства собак и наказать живодеров.

Сообщения об активизации догхантеров в Москве появились в сентябре, когда на территории Парка 50-летия Октября на западе столицы от отравления ядом погибли несколько собак.