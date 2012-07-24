В Ново-Переделкино неизвестный отравил 40 собак

ИТАР-ТАСС

В Ново-Переделкино отравлено несколько десятков животных. Владельцы погибших собак рассказали, что питомцы умирали в муках сразу после возвращения с прогулки, сообщают "Вести".

Только на одной площадке в течение суток погибли шесть собак. Всего было отравлено более сорока животных.

Судебно-медицинская экспертиза одного из животных показала, что собак истребляют намеренно. Отрава – смесь некоторых аптечных лекарств. Ее рассыпают не только вокруг жилых домов, но и в лесу. Собаке достаточно понюхать яд или облизать шерсть, на которую он попал, чтобы начались судороги. Единственное, что может спасти животное – срочное обращение в ветеринарную клинику.

Местные жители готовят обращение в прокуратуру.