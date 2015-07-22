Москвичи решат проблему уборки за питомцами

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Все чаще горожане, выгуливающие собак, убирают за своими питомцами с помощью пакетика. Москвичам предлагается решить, какие меры помогут побудить всех владельцев животных убирать за ними. Соответствующий опрос стартовал в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Респонденты могут выбрать следующие варианты:



разъяснительная работа на встречах с жителями;

размещение объявлений, табличек на дворовой территории и в парковых зонах;

размещение информации в СМИ;

проведение рейдов волонтеров совместно с сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что минимальный штраф для столичных владельцев собак за неубранные экскременты своих питомцев предлагают увеличить до двух тысяч рублей. С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

"Большая Москва": Как жить с животным в городе

"Проблему уборки фекалий за собаками невозможно решить исключительно разъяснительной работой. Необходимо увеличивать штрафы, например до двух тысяч рублей", – заявила Стебенкова во время круглого стола в департаменте ЖКХ и благоустройства.

Отметим, что места для выгула собак в своем районе можно посмотреть с помощью мобильного приложения Wooof. Программа также подскажет адреса ветклиник, зоомагазинов и салонов для собак. Кроме того, Wooof дает возможность находить компанию для прогулок, просматривая информацию о собаках, которые также гуляют в выбранной точке на карте.

Сейчас приложение располагает информацией о местах для прогулок и полезных заведениях для владельцев собак только в столице и Санкт-Петербурге, отмечается на странице программы в PlayMarket. Для доступа в приложении нужно зарегистрироваться или авторизоваться с помощью аккаунта в социальных сетях. После выбора места прогулки приложение запишет ее трек (пройденный путь) и оценит показатели активности собаки и длительность пребывания на свежем воздухе.

Интерактивная карта приложения отображает информацию о полезных местах для домашних любимцев – ветеренарных клиниках, зоомагазинах и салонах.