Полиция выясняет причины гибели собак около "Союзмультфильма"

Полицейские выясняют причины гибели собак у студии "Союзмультфильм"

Столичная полиция выясняет причины гибели собак около студии "Союзмультфильм", сообщает телеканал "Москва 24".

Трупы трех собак сотрудники студии нашли утром, когда пришли на работу. По их словам, животные были талисманами "Союзмультфильма" и никогда не нападали на людей.

По мнению представителя студии, животных отравили – на это указывают некоторые признаки, оставшиеся на трупах. Тела псов отправили в ветклинику, там установят причины гибели.

Похожий случай произошел в 2014 году в Бирюлеве: там отравили около 10 собак, подозрение пало на догхантеров.

Отметим, что жестокое обращение с животными карается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.