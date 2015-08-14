Форма поиска по сайту

14 августа 2015, 12:40

Культура

Волонтеры начали дежурство у дома с запертой на балконе собакой

За запертой на балконе собакой следят волонтеры

Волонтеры продолжают дежурить у дома в районе Раменки, где на балконе уже не первый месяц находится собака, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам соседей, пса породы акита-ину заперли на балконе многоэтажки на улице Пырьева. Квартира находится на последнем этаже, поэтому над головой собаки нет козырька. Жители заявляют, что собаку ни разу не впускали обратно в квартиру и не выводили на улицу погулять.

"Собака лежит на балконе и медленно умирает. Шли проливные дожди, а собака была там. Светило солнце – собака продолжала оставаться на балконе. Пес так хотел пить, что после дождя слизывал воду с пола балкона", – рассказал житель дома Александр Корнвейц.

Однако позже стало известно, что пес все-таки покидал балкон. Об этом говорят очевидцы, которые видели собаку на улице вместе с хозяйкой. Кроме того, по словам дворника, женщина просила выгуливать пса, когда уезжала из города.

В свою очередь, местный участковый утверждает, что сейчас собаки в квартире нет, но с ней все в порядке.

Волонтеры продолжают дежурить у дома, чтобы убедиться, что с псом все в порядке. Сегодня днем хозяйка собаки обещала показать ее общественности.

