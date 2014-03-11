Город для собак: с какими проблемами сталкиваются владельцы животных

Фото: m24.ru

В Москве началась ежевесенняя вакцинация собак от бешенства. Обозреватель сетевого издания M24.ru Алексей Байков рассказывает о прививках, а также о проблемах владельцев собак в столице.

Итак, вы живете в Москве, а еще вчера вы завели собаку.

Попасть к вам в квартиру она могла разными путями. Быть может, вы за большие деньги приобрели породистого щенка у заводчика. Или забрали взрослого пса из приюта. Может, пожалели на улице бродяжку или выкупили его у бомжей. Или просто откликнулись на очередное жалостливое объявление в интернете. Не важно. Добро пожаловать в ряды московских собаководов, каковые, если верить лукавой статистике, составляют целых 10 процентов населения столицы. Нас тут миллион и еще сто тысяч человек, как ни крути – это значимая социальная группа по всем стандартам. Поэтому давайте поговорим о проблемах собаководства, о его плюсах и минусах.

Для начала пара советов будущим покупателям. Уже давно стал банальным и навяз на зубах вопрос: "Зачем вам эта скотина?". Поскольку он никого уже не интересует, а породу для себя большинство будущих владельцев подбирают по принципу "хочу, чтобы красивенько/ хочу вот эту, как в кино", то предлагаю опустить его за явной бессмысленностью и подумать о другом: "А совместим ли я с моей будущей собакой?". Чопорной даме средних лет, не склонной к излишним телодвижениям, вряд ли подойдет русская борзая – и плевать на ее "аристократический" внешний вид. Человеку с мягким от природы характером вряд ли стоит заводить себе амстаффа или питбультерьера. Если вы боитесь, что ваша собака может оказаться умнее вас – пройдите мимо щенка среднеазиатской овчарки. Не любите двухчасовые прогулки на тридцатиградусном морозе – не заводите хаски или маламута. Нет более жалкого зрелища, чем собака, прикованная поводком к несовместимому с ней хозяину. А ведь надо было перед походом к заводчику залезть в тот же интернет и поинтересоваться – что это вообще за порода и – самое главное – для чего и в каких условиях она выводилась. И тогда, как пел Миронов в роли Остапа Бендера, "совершите вы массу открытий, иногда не желая того".

Следующий вопрос, который стоит себе задать: "Что я буду со своей собакой делать?". Понятно, что большинство пород, попадающих в руки горожан, навсегда утрачивает свое первоначальное назначение. 7/8 нынешних такс вряд ли когда-нибудь видели вживую барсука, для охоты на которого они выводились. У большинства продаваемых московскими заводчиками щенков бернского зенненхунда предки даже в седьмом колене вряд ли пасли овец на альпийских лугах. Самую забавную "эволюцию" претерпели хорошо знакомые всем йорки. Изначально эти маленькие собачки с вполне серьезным "терьеристым" характером были выведены для того, чтобы давить крыс в грохочущих цехах небольших фабрик эпохи "парового капитализма" - то есть там, где пугливая и осторожная кошка вряд ли стала бы охотиться. Доводилось предкам нынешних йоркширцев и той-терьеров принимать участие и в любимой забаве англичан – звериной травле. Для всех мелких терьерных пород эти "бои" выглядели так – соревнующихся собачек кидали в яму с несколькими десятками крыс и засекали время. Рекорд, правда, принадлежит не йоркам, а манчестер-терьеру по кличке Билли – за 5 минут и 30 секунд песик придушил аж целую сотню грызунов!

Потом Пэрис Хилтон сфотографировалась с одетым во все розовое йорком, заводчики мигом почуяли золотую жилу и понеслось… Глядя на тщедущных, истеричных и кусачих собачонок, многие из которых живут в квартирах на правах кошки, даже не выходя на улицу, уже и не скажешь, что их предки когда-то были грозными и умелыми крысоловами.

Одним словом, если породу выводили и отбирали для определенной цели, то, даже оставшись без своего назначения, ее представители все равно не утратят потребность в соответствующей активности. И либо будущий хозяин найдет, чем эту активность возместить, либо пострадает он сам, любимая кошка, мебель в квартире, родственники, другие собаки на прогулке и все окружающие. То же самое касается и дворняг с метисами, гены их предков - охотников, волкодавов и "служебников" от перемешивания между собой никуда не делись. Значит, собачку надо чем-то занимать в свободное от сна на любимом коврике время. Вводим в поисковик "спорт с собакой" и выбираем себе, что по душе и по породе. Да, скорее всего звезд с неба и медалей ваш любимец хватать не будет, но зато и скучать тоже. А у вас заодно появится новое хобби, да и расширение привычного круга общения тоже, знаете ли, никому еще не повредило.

Это все потом, а пока рекомендую, отправляясь в гости к заводчику, прихватить с собой не только пачку денег, но и специалиста-хэндлера. Хэндлеры – это такие специальные люди, которые готовят собак к выставкам, обучают их ходить в ринге, а хозяевам заодно объясняют, как показать судьям "товар лицом". А еще хороший хэндлер знает, как составляются родословные, знает ведущих производителей и их пометы.

Для чего это нужно? Внутри каждой породы собаки делятся на три класса: "шоу" - их предки всю жизнь занимались тем, что побеждали на выставках и получали дипломы по красоте, "рабочий" - потомки тех собак, которые до сих пор продолжают заниматься своим породным делом, и "пета" (он же "домашний любимец") – ни рыба, ни мясо, отбракованные из первого и второго классов. В соответствии с классом варьируются и цены – от 15 тысяч рублей до 2 тысяч евро за щенка. Это при том, что несомненные таланты могут быть найдены даже среди "пет", им просто с родословной не повезло. Гораздо хуже, если родословная окажется поддельной и вы уплатите заводчику за потомка неизвестно каких родителей несколько десятков тысяч рублей с соответствующим результатом. Или родословная может оказаться вполне настоящей, но зато "подделкой" может оказаться один из родителей. Помните, наверное, как с легкой руки продюсера Разина под маркой "Ласковый Май" по стране гастролировало штук двадцать подростковых поп-групп? В зообизнесе такие вещи случаются сплошь и рядом – собаке, внешне похожей на "чемпиона породы" лепят поддельную родословную и за взятку регистрируют вязку. И только опытный хэндлер, знающий всю эту кухню наизусть и изнутри, сможет помочь вам не стать жертвой мошенников.

Или еще один вариант: оба родителя "настоящие", да вот только их характер и поведение могут сильно отличаться от того, как вы представляли свою собаку. Всем хорош папа приглянувшегося вам щенка, и титулов у него навалом и дипломами по дрессировке он увешан словно елка новогодняя, только характер у него далеко не сахар. И у деда - такой же. Значит он и дальше передастся потомству, так что стоит десять раз подумать, прежде чем брать этого пока еще милого щеночка в семью с маленькими детьми, которые, как известно, склонны дергать животных за все части тела, выступающие за габариты корпуса. Собачий детеныш повзрослеет быстрее, чем человеческий, осознает свою силу и начнет зубами отвоевывать свое право на неприкосновенность. И тогда придется либо жестко передрессировывать, либо избавляться от него навсегда. В общем, прибавьте к сумме на покупку щенка еще немного денег в оплату за консультацию хэндлера и не пожалеете.

Все то же самое, за исключением хэндлеров и родословных, относится и к беспородным, и к метисам. За одним небольшим исключением – никогда не берите в дом собаку с улицы. Речь, разумеется, не о тех бедолагах, которых туда выкинули хозяева, а о диких животных, уже родившихся в "городских джунглях" и живущих стаями. Как бы вам не хотелось сделать доброе дело, но лишь одна из десяти таких собак способна к обратному одомашниванию. "Дикая" собака не станет жить в квартире; в лучшем случае она убежит на первой же прогулке, как только вы отстегнете поводок . В худшем – вы сами вернете ее на улицу, как только вам надоест чинить порванную мебель и обрабатывать покусы на руках.

А теперь, как и было обещано, расскажем про проблемы и подводные камни. Начнем с официоза – собаководство в нашем маленьком городе до сих пор регламентируется "Временными правилами о содержании собак и кошек в городе Москве", принятыми еще в 1994 году. Как говорят умные люди, нет ничего более постоянного, чем временные законы, правила и постановления. "Временные правила" действуют до сих пор в практически неизменном виде, не считая небольших поправок от 7 октября 2008 года. Фактически же - не действуют никакие, ввиду крайне противоречивых формулировок и отсутствия возможности исполнения.

Например, и федеральный закон "О содержании животных…" предписывает обязательную регистрацию вашей собачки в органах местного самоуправления. "Временные правила" ему противоречат: регистрация должна осуществляться в государственном ветеринарном учреждении по месту жительства. Московский закон о местном самоуправлении таких функций за муниципальными собраниями районного уровня не предусматривает, поэтому при попытке туда обратиться вас отправят в управу. В управе же, в ответ на вопрос о регистрации животного, вам сделают круглые глаза, примерно как у девочек в японском аниме, и отправят в районный МФЦ (многофункциональный центр предоставления госуслуг). И, наконец, в МФЦ вы получите окончательный ответ: "Мы такими вопросами не занимаемся". Приехали. Поздравляю вас со статусом нарушителя федерального законодательства, ну и местного заодно тоже. Согласно статье 5.6 КоАП города Москвы, уклонение от регистрации и вакцинации влечет за собой штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

Остаются государственные ветеринарные учреждения. Таковым является городская станция по борьбе с заболеваниями животных вашего округа (список). Звоним туда и узнаем, что регистрацию они производят только одновременно с прививкой от бешенства и что частные клиники и практикующие ветеринары осуществляют ее самостоятельно. Никакой единой базы данных по городу не существует. Снова приехали.

А ведь эта регистрация могла бы стать не просто формальностью, а действенным инструментом. Первоисточник того обилия бездомных стай, которого пугаются некоторые москвичи и от которого заводятся догхантеры, – это собаки либо выброшенные хозяевами на улицу, либо убежавшие от владельцев. И никакие меры по стерилизации и отлову не дадут нужного результата, если этот канал не будет перекрыт. Для того, чтобы "подрезать" численность безнадзорных животных нужна единая городская база, к которой имели бы доступ и ветеринары, и полицейские, и простые граждане. Такая, чтобы специалист мог по ней проследить путь любого животного от материнского помета до кремации тушки, а обычный человек, нашедший на улице собаку или кошку, мог бы сам связаться с владельцем. Когда мы с придыханием говорим: "В Европе бездомных нет", то стоит помнить что этот порядок там держится на системе обязательной и всеобщей регистрации с применением электронных чипов. То есть, если вам в Европе придет в голову идея выкинуть из дому хоть бобика, хоть мурзика, – через сутки вам его вернут вместе с предписанием об оплате штрафа. Понятно, что это сильно идеализированная картина, и действует такая система далеко не всегда – но она существует и работает.

Итак, прививки сделали, регистрацию не получили, пора гулять. Кстати, где? Согласно "Временным правилам" выгуливать собаку можно везде, кроме территорий учреждений здравоохранения и образования. Согласно статье 5.1 КоАП Москвы, появление с собакой без поводка на "природных и озелененных территориях" (то есть на любой лужайке и в любом парке) влечет за собой штраф от одной до двух тысяч рублей. То есть методом "научного тыка" мы приходим к тому, что отпустить собаку с поводка можно только на специализированных собачьих площадках.

Но на сегодня существуют только огороженные территории, обладающие невнятным статусом. Если говорить точнее – существует документ, озаглавленный "временное положение о функционировании площадок для выгула и дрессировки собак", принятое 6 декабря 2000 года. Там сказано много чего интересного про нормативы, доступность, площади, скамьи и стенды, но про статус нет ни слова. Это означает вот что: есть некая, непонятно когда, кем и зачем огороженная территория, на которой стоят какие-то сооружения из дерева и металлических труб. Если понадобится земля под автостоянку или торговый центр, то все это можно немедленно снести, а эти, которые с собаками, могут гулять где угодно. Пока земли в Москве хватало всем, на эту проблему никто не обращал внимания. Как только каждый клочок стал нарасхват – площадки стали исчезать с немыслимой скоростью. Впрочем, Москве еще повезло, в Санкт-Петербурге, к примеру, сохранились всего три площадки на город с пятимиллионным населением.

Несмотря на то, что постепенно возрождается старый-добрый ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), а его представители ведут переговоры с мэрией о расширении сети собачьих площадок, пока что в лучшую сторону ничего не изменилось.

"Как это сделано у них". Крайне разумная система выгула принята, к примеру, в Италии: внутри общественных парков существуют так называемые "догпарки" - территории, на которых собаки могут свободно выгуливаться без поводков и намордников. Ограждений нет, только по периметру стоят знаки, предупреждающие граждан о том, что здесь, помимо роллеров, велосипедистов и детей, могут пробегать еще и собаки. В центре такого "догпарка", как правило, имеется уже огороженная площадка, предназначенная для изоляции наиболее агрессивных экземпляров. Никакими особыми законами все это не регулируется, достаточно персональной ответственности хозяина за любые действия животного, а дальше каждый решает сам за себя. Поразительно, но такая система куда больше способствует безопасности, чем любые запретительные меры.

Между прочим, эти площадки предназначаются не только для выгула, но и для дрессировки. Когда начинается очередная массовая истерика в связи с нападением на человека собаки служебной или якобы "бойцовой" породы, то чего только сгоряча не предлагают: запретить, изъять, усыпить. Между тем, известный на весь мир дрессировщик Цезарь Милано по этому поводу в свое время выразился весьма исчерпывающе: "В 1970-х годах они обвиняли доберманов, в 1980-х они обвиняли немецких овчарок, в 1990-х годах они обвиняли ротвейлеров. Теперь они обвиняют питбулей. Когда они начнут обвинять людей?".

Любой специалист-кинолог вам скажет то же самое, но другими словами – вопрос с безопасностью должен решаться не с помощью запрета на породы или одевания всех в намордники, а исключительно обучением, причем не только собак, но и хозяев. Между прочим, этого зачастую не понимают владельцы декоративной и охотничьей мелочи, считающие, что их любимым йоркам, чихуашечкам, таксикам и грифончикам можно все, и учить их ничему не надо, потому что "она же маленькая". "Онажемаленькая" - это вообще любимый аргумент, который, по их мнению, должен действовать во всех случаях: и когда "маленькая" с тонким писклявым лаем бросается провоцировать вашего ротвейлера, и когда она вцепляется в ногу пробежавшему мимо ребенку.

И выход здесь только один – принятие на федеральном уровне закона о всеобщей и обязательной дрессировке всех собак, вне зависимости от их породы и размера. А для этого нужны площадки и инструктора. Между тем, многие дрессировочные центры, осознав перспективы, стали перебираться в пригороды, что автоматически отсекает от занятий всех, у кого нет личного автомобиля. И раз уж сегодня в центре города вводится платная парковка и вообще взят курс на повышение роли общественного транспорта, то не пора ли заодно разрешить и провоз собак в метрополитене? Пусть и с соответствующими ограничениями (на поводке и в наморднике, с дополнительной оплатой, не в "часы пик" и так далее) – но дать возможность нормально и за приемлемую сумму добраться к "своему" кинологу и "своему" ветеринару.

Кстати, раз уж заговорили о прогулках и запретах, то давайте вспомним и о такой дурнопахнущей теме, как уборка "собачьего безобразия", которая уже не первый год служит источником взаимного раздражения между собаководами и остальными горожанами. Московский КоАПП и "Временные правила" в этом вопросе единодушны: убирать за своей собакой вы обязаны только в строго определенных местах - в подъездах и лифтах, на детских площадках, тротуарах и дорожках. Хорошим тоном считается убирать везде, где есть такая возможность. Увы, но мало кто среди собаководов отличается хорошими манерами и готовностью "жить по-европейски". Возмущенные граждане тоже в долгу не остаются – приходят домой, отмывают загаженные ботинки и начинают строчить возмущенные комментарии в интернете. В основном на тему того, как хорошо бы было "всех запретить" и "усилить ответственность". Непонятно только одно – как именно это сделать технически. Увеличить штат парковых ЧОПов и поставить у каждого куста по охраннику, единственной задачей которого будет следить за собаками, или раз в месяц штрафовать случайно попавшегося владельца по принципу "за себя и за того парня"? Платить за этот комплекс мероприятий будут вынуждены все остальные москвичи из своих налогов. В общем, тут необходим продуманный комплекс мероприятий, основанный на позитивной мотивации и социальной рекламе, вместо очередной системы запретов, которые все равно не будут исполняться.

Надо отметить, что с приходом Сергея Собянина в парках начали появляться специальные урны для сбора собачьих фекалий. К ним полагаются бумажные пакеты, для тех, кто свои дома забыл. Почти всегда эти пакеты начисто пропадают на следующее же утро после установки урны и больше там не появляются. По идее их должны регулярно подкладывать дворники, по факту – пакетов нет. Могут только предположить, что их уносят для своих нужд как раз те самые граждане, которые потом пишут в интернете, что "из-за ваших собак парк превратился в минное поле".

Как было раньше?

В советские времена практически все отечественное собаководство контролировалось гигантской империей ДОСААФ, в которую входили три федерации – служебного, охотничьего и декоративного собаководства. Основной целью этой организации всегда являлась допризывная подготовка молодежи, в том числе будущих проводников служебных собак для армии, милиции и КГБ. И хотя за время своего всевластия ДОСААФ успел наделать немало ошибок, да и "наруководил" изрядно (чего стоит одно только выведение "породы" восточноевропейская овчарка), было в его системе и немало разумного.

Например, без регистрации в ДОСААФ нельзя было просто так организовать вязку, продать или купить щенка. За своей собакой надо было занимать очередь, а пока она подходила, будущий владелец был обязан пройти 12-часовой курс техминимума, и сдать экзамен (напоминает обучение в автошколе, не так ли?). Он уже не "плавал" без руля и без ветрил в мире собаководства, а знал, что ему предстоит сдать ОКД, затем, если у него служебная порода, – еще и ЗКС (курс "Защитно-караульной службы"), и только после этого он получит доступ к выставкам и разведению. Владелец, явившийся на общий выгул со взрослым псом-"служебником" без медальки о сдаче ОКД на ошейнике подвергался насмешкам и остракизму. При передаче щенка подписывался официальный договор, в котором в конце стоял обязательный пункт: "об уголовной и гражданской ответственности - предупрежден". Многим гражданам, желавшим приобрести себе что-нибудь покрупнее и постраховиднее, инструктора ДОСААФ для начала настойчиво рекомендовали завести обычную овчарку.

Сейчас от этой системы почти ничего не осталось. В России есть великое множество собак самых разных пород, но нет собаководства, как отрасли. И до тех пор, пока она не возникнет на базе сильных общественных организаций – все будет оставаться, как есть. Вы все еще готовы завести собаку?

