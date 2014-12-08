Полиция проводит проверку после нападения стаи собак на пенсионерку

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения стаи собак на женщину в Битцевском парке, сообщили M24.ru в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и собирают документы. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 4 декабря на территории Битцевского лесопарка стая собак напала на пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

Похожий случай произошел в июле 2014 года. Тогда сотрудникам полиции пришлось застрелить пса, кидающегося на людей. Инцидент произошел в Московской области, от укусов пострадал один человек.

В августе этого же года в Белгородской области владельца собаки, которая вырвалась из вольера и покусала ребенка, обязали заплатить потерпевшему полмиллиона рублей компенсации.