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Следствие

08 декабря 2014, 11:53

Полиция проводит проверку после нападения стаи собак на пенсионерку

собаки следствие Битцевский лесопарк проверки

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения стаи собак на женщину в Битцевском парке, сообщили M24.ru в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и собирают документы. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 4 декабря на территории Битцевского лесопарка стая собак напала на пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

Похожий случай произошел в июле 2014 года. Тогда сотрудникам полиции пришлось застрелить пса, кидающегося на людей. Инцидент произошел в Московской области, от укусов пострадал один человек.

В августе этого же года в Белгородской области владельца собаки, которая вырвалась из вольера и покусала ребенка, обязали заплатить потерпевшему полмиллиона рублей компенсации.

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