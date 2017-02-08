Бойцовская собака укусила женщину на юге Москвы

Фото: DPA/ТАСС/Christina Sabrowsky
Бойцовская собака напала на женщину в квартире на юге столицы, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
Инцидент произошел 7 февраля на улице Газопровод. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в квартире находилась компания, распивавшая спиртные напитки.
Во время посиделок между отдыхающими произошел конфликт, и одна из присутствующих получила травму головы. В результате собака одного из гостей укусила женщину за руку.
Пострадавшим оказали всю необходимую помощь на месте. Собаку временно заблокировали в одной из комнат квартиры.
При этом Агентство "Москва" сообщает, что собака напала сразу на двух женщин.