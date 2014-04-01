В России кошки в 5 раз популярнее собак – эксперт

В российском бизнесе кошки в 5 раз популярнее собак – эксперт

Кошки в России в 5 раз популярнее собак. К такому выводу пришли специалисты справочного сервиса "2ГИС". В своем исследовании они выяснили, где лучше условия для домашних животных.

"Москва занимает третье место по количеству заведений для домашних питомцев на 1 квадратный километр. На первом – Санкт-Петербург. В крупных городах очень развита инфраструктура для домашних животных", - рассказал в эфире радио "Москва FM" пресс-секретарь "2ГИС" Максим Бугаев.

В каждом из 15 крупнейших городов страны специалисты посчитали ветеринарные клиники, питомники, зоомагазины и гостиницы для животных. Затем эти значения были поделены на площадь города. В результате был сформирован рейтинг городов по количеству организаций для домашних животных на 1 квадратный километр.

В первую пятерку также вошли Новосибирск, Москва, Нижний Новгород и Красноярск. Меньше всего условий для домашних животных в Воронеже.

Кроме того, в честь кошек в 5 раз чаще называют российские компании и организации, чем в честь собак. "Кошки лидируют в названиях по сравнению с собаками. В российском бизнесе предпочитают называть компании в честь кошек: "Голодная кошка", "Кот в мешке", "Влюбленный кот" и так далее", - рассказал Бугаев.

Интересно, что деятельность таких организаций далеко не всегда связана с животными. Например, в Москве кошек можно найти в названиях парикмахерских, стриптиз-клуба, химчистки, а собак – в сервисных центрах, кафе.

В Воронеже есть служба поздравлений "Ласковый кот", в Новосибирске – салон экзотических подарков "КотЭкзот", в Омске – магазин-мастерская "Кот, комод и волшебный браслет".