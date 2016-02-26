На Павелецком вокзале снесено историческое здание элеватора

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Департамент культурного наследия столицы призовет к ответу строительную компанию, снесшую здание элеватора Рязано-Уральской железной дороги, заявленное к постановке на государственную охрану в качестве памятника деревянной архитектуры XIX века, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мосгорнаследием будут возбуждены дела об административных правонарушениях, каждое из которых предусматривает штрафы на юридических лиц от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Кроме того, планируется определить и привлечь к ответственности "конкретное должностное лицо организации, допустившего указанное нарушение", – отмечается в сообщении.

Решение о необходимости сохранения исторической части здания, располагавшегося на Павелецком вокзале столицы было принято летом 2013 года.

На время проведения работы по установлению историко-культурной ценности компании ЗАО "Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им. М.В.Дубова" запрещалось проводить работы, которые могли бы нанести вред объекту. Несмотря на это, собственником здания осуществлен его полный снос.

Накануне сообщалось о привлечении собственника к административной ответственности за незаконный ремонт жилого дома конца XIX века в Романовом переулке. В здании проводили перепланировку, демонтаж несущих стен, а также меняли и переносили инженерные конструкции.

Мосгорнаследие не согласовывало проектную документацию на проведение ремонтных работ и разрешения не выдавало. Сейчас собственнику отправлено постановление о прекращении реконструкции, и возбуждено административное дело.