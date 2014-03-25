На берегу Строгинской поймы начали снос развлекательного комплекса

В Москворецком парке начался снос развлекательного комплекса, который находится на территории охраняемой природной зоны, сообщает телеканал "Москва 24".

Здание построили около десяти лет назад на берегу Строгинской поймы, несмотря на то что земля была выделена под детско-юношескую парусную школу. Представители природоохранной прокуратуры подали на владельцев в суд. Решение вынесли в пользу города.

"Эта территория - особо охраняемая зона. Некими организациями в конце 1990-х начале 2000-х годов начался самозахват территории. Прикрываясь различными культурно-массовыми мероприятиями, которые проводятся для населения, были построены кафе, танцплощадки, зоны отдыха, а также ангары для хранения спортивного оборудования", - отметил глава управы района Строгино Владимир Травкин.