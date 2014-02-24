Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2014, 13:01

Город

На юго-западе Москвы снесут 22 ветхие пятиэтажки в 2014 году

В Москве осталось снести 286 пятиэтажек

В 2014 году на юго-западе Москвы планируется снести 22 ветхие пятиэтажки. Об этом сообщает Стройкомплекс Москвы.

Программа сноса в этому году завершится в нескольких кварталах Ломоносовского и Гагаринского районов, а также района Зюзино. По словам префекта округа Олега Волкова, всего в ЮЗАО осталось 42 дома первого периода индустриального домостроения. С адресами пятиэтажек, подлежащих сносу, можно ознакомиться на сайте Стройкомплекса.

Ссылки по теме


Напомним, что столичные власти планируют в 2014 году снести около 100 ветхих пятиэтажных домов. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что в столице осталось 286 домов, подлежащих сносу. Причем 80 процентов этого объема будет выполнено до конца 2015 года. По словам Хуснуллина, в 2016 году останется снести 66 домов.

Программа сноса пятиэтажек была принята в 1999 году. На сегодняшний день в Москве демонтировано 1436 домов. Снос пятиэтажек полностью завершен в Центральном, Южном и Зеленоградском административных округах.

Сайты по теме


снос проекты стройкомплекс Москвы пятиэтажки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика