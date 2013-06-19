Стадион имени Эдуарда Стрельцова сносить не будут - Бочкарев

Стадион имени Эдуарда Стрельцова. Фото: strel.ru

Стадион имени Эдуарда Стрельцова не будет снесен - разрешения на это московские власти не давали. Об этом заявил исполняющий обязанности главы департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в ходе пресс-конференции.

"Откуда-то появилась информация, что стадион имени Эдуарда Стрельцова будет снесен, а на его месте построят элитное жилье. Это не так - никакого разрешения на снос арены мы не давали, более того, не располагаем даже информацией о том, что это кем-либо планируется", - сообщил Бочкарев.

Коснулся чиновник и вопроса реконструкции "Лужников". "Стадион будет сохранен, как памятник истории и спорта, врио заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов по поручению Сергея Собянина договариваются с ФИФА. После чемпионата мира по легкой атлетике, к осени, станет известна сумма, в которую обойдется реконструкция стадиона".

Напомним, накануне президент футбольного клуба "Торпедо", для которого стадион имени Эдуарда Стрельцова является домашним, Александр Тукманов заявил, что в будущем году арену могут снести, а на его месте построят элитное жилье, торговый и развлекательный центры, а также спорткомплекс.