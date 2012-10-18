На Покровке сносят историческое здание XIX века – "Архнадзор"

Фото: "Архнадзор"

Общественное движение "Архнадзор" сообщает, что на Покровке сносят историческое здание XIX века, которое частично находится на территории объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль доходной застройки XVIII-XIX веков". На его месте планируется построить индивидуальный жилой дом.

Градозащитники говорят, что застройщику удалось пройти все необходимые согласования и получить разрешение на снос здания в обход Федерального закона "Об объектах культурного наследия", который запрещает проведение любых работ на территории памятника или ансамбля, за исключением работ по его сохранению.

"Снос экскаватором старинного здания на территории памятника и строительство на его месте нового элитного дома невозможно выдать ни за работы по сохранению объекта культурного наследия, ни за его реставрацию, ни за его исследование, ни за воссоздание утраченных памятников старины", – говорят градозащитники.

Департаменту культурного наследия города Москвы было поручено подготовить документы и изменить границы территории объекта культурного наследия. "Однако корректировка официально не произведена, и строительные работы на территории памятника остаются незаконными", – сообщают представители "Архнадзора".

Общественное движение направило заявления в Мосгорнаследие и органы прокуратуры.