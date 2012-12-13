В центре Москвы за год снесли 18 самовольных построек

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории ЦАО за 2012 год было снесено 18 самовольных построек. При этом "сносные комиссии" города и округа за год приняли решение о ликвидации 124 таких строений общей площадью 52 тысячи квадратных метров.

Как сообщается на сайте префектуры ЦАО, материалы по 67 из этих построек находятся на рассмотрении в суде. 23 капитальных объекта город решил оформить в свою собственность. В первом квартале 2013 года планируется снести семь объектов.

По мнению зампрефекта ЦАО Сергея Федорова, такая низкая скорость связана с "неоперативностью ряда ведомств". "К примеру, в судах дело рассматривается до 18 месяцев, медленно реализуется исполнительное производство Федеральной службой судебных приставов, есть вопросы по срокам получения ответов из Росреестра и налоговой инспекции", - сообщил он в своем докладе.

По словам главы государственно-правового управления префектуры Василия Шкредова, в отдельных случаях решение суда о сносе самовольных площадей не было выполнено. Сейчас префектура готовит судебные иски по 57 самовольным постройкам, которые решила снести окружная комиссия.

В ответ на это префект ЦАО Сергей Байдаков велел подготовить проект взаимодействия структур, от которых зависит снос построек. "В целях соблюдения сетевого графика выполнения работ по сносу после вынесения решения суда, необходимо установить жесткий регламент взаимодействия ответственных за ликвидацию самостроя окружных, городских и федеральных структур", - заявил он.

"Внимательно и оперативно работайте с сигналами граждан. Жителей интересует конкретный результат, а не причины объективных трудностей", - добавил префект.

Напомним, о самовольном строительстве москвичи могут сообщить на сайты столичных департаментов имущества и земельных ресурсов. Так, в департамент земельных ресурсов поступило 437 таких обращений из разных районов города. Из них к полномочиям департамента не относилось 100 обращений, по остальным 337 были ведомством были установлены факты незаконного строительства.