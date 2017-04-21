Чрезвычайное положение из-за снежного циклона объявили в Молдавии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Чрезвычайное положение объявили в Молдавии в связи со снежным циклоном, указ подписал президент страны Игорь Додон. Непогода парализовала движение транспорта и инфраструктуру страны.

Борьбой со стихией займется и армия. Первым делом будут обеспечивать функционирование социальных учреждений – поликлиник и больниц, а также надлежащие условия в жилом секторе, написал глава Молдавии на своей странице в соцсети Facebook.

Додон рекомендовал гражданам соблюдать меры предосторожности, помнить о защите и соблюдать правила безопасности.

Снежный циклон пришел в Молдавию 20 апреля. За ночь он полностью парализовал движение транспорта, в Кишиневе повалено больше 500 деревьев – пострадали десятки машин, повреждены линии электропередач.

Городские коммунальные службы не справляются с расчисткой.

Отменены все рейсы в аэропорту Кишинева. В целом по стране обесточены свыше 200 населенных пунктов, преимущественно в центральных районах.

Сообщалось также об одном погибшем из-за стихии.