В Европе запустили производство пушек под телескопические снаряды

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Франко-британское предприятие CTA International приступил к производству пушки CTWS калибра 40 миллиметров, которое предназначено для стрельбы телескопическими боеприпасами, сообщает Defence Talk.

Разработка орудия велась с 1990-х годов, ее предполагалось ставить на французские и британские боевые машины вместо обычных 30-миллиметровых пушек.

Телескопические боеприпасы по форме напоминают пивную банку, а при выстреле снаряд выдвигается из гильзы. Такие раскладные снаряды гораздо удобнее хранить и перемещать. Сами боеприпасы подаются под прямым углом к плоскости ствола, а потом поворачиваются. Такое техническое решение сокращает время выбора типа боеприпасов во время стрельбы.

Сама пушка весит 340 килограммов, ее длина – 3,4 метра. Орудие может вести огонь со скоростью до 200 выстрелов в минуту, а эффективная дальность стрельбы CTWS составляет 2,5 километра.

Телескопические боеприпасы считаются одним из видов перспективного вооружения. Они дороже обычных, для них необходимы принципиально новые орудия, но они могут поразить более толстую броню. Предположительно, раскладные снаряды будут у российской БМП на платформе "Курганец – 25".