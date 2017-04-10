Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля 2017, 13:09

​Смотреть онлайн на m24.ru

"Мослекторий" покажет мастер-класс по искусству коммуникации на "TVоей Москве"

15 апреля в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится лекция руководителя направления "Психология коммуникаций" и "Конфликтные ситуации" в компании Business speech Анетты Орловой. Тема выступления: "Контакт как искусство – ключевой фактор повышения собственной реализации и последующей капитализации". Речь пойдет об эффектах, которые вызывает первое впечатление при знакомстве. Слушатели узнают, как устанавливать прочные контакты, чем различаются самоподача и самораскрытие. Анетта также перечислит способы борьбы со страхами, которые мешают в достижении целей.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом международной журналистики МГИМО запускает третий сезон проекта "TVоя Москва". Всех желающих вновь ждут мастер-классы от профессионалов московских медиа, а также творческий конкурс, позволяющий раскрыть потенциал каждого участника.

"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.

24 профессионала на 24 мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты.
В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна.
Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
смотреть онлайн на m24.ru

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика