Проект "TVоя Москва" стал лауреатом премии Best.ru

Фото: Андрей Алексеев

Образовательный проект "TVоя Москва" стал лауреатом бизнес-премии Best.ru в номинации "Проект года".

В рамках проекта "TVоя Москва" для журналистов или желающих работать в сфере массмедиа проходят различные образовательные мероприятия и мастер-классы. А завершает программу творческий конкурс, по итогам которого любой участник может попасть на стажировку в крупное СМИ, даже не имея журналистского образования.

В этом году был запущен уже третий сезон проекта "TVоя Москва". Образовательная программа была дополнена практическими занятиями, которые слушатели смогут применить в учебе или работе. Также организаторы расширили конкурсную часть – в нее теперь вошли номинации, посвященные телевидению, радио, интернету и дизайну.

Организаторами проекта "TVоя Москва" выступают объединенная редакция "Москва Медиа" и факультет журналистики МГИМО.

Ежегодная премия публичной активности "Лучшие в России" или Best.ru учреждена новостным порталом anews.ru. Награду вручают за успехи компаний, персон или за проекты года.