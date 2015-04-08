Московского бойца атаковали фанаты после поединка в Нальчике

Московский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян был атакован фанатами его противника Джамала Магомедова после поединка в Нальчике. В результате инцидента Вартанян не пострадал.

Инцидент произошел 21 марта в ходе турнира АСВ-15, но известно о нем стало только сегодня. Вартанян победил Магомедова единогласным решением судей. Сразу после боя группа поддержки проигравшего отправилась в раздевалку Вартаняна и напала на бойца.

Драка вызвала большой общественный резонанс "Если поклонники того или иного бойца будут замечены в неподобающем поведении к сопернику, следует бойца не допускать к бою, а клуб, который он представляет, блокировать сначала на квартал, а при повторном инциденте – на полгода и так далее. Бойцов штрафовать", - прокомментировал M24.ru случившееся основатель лиги АСВ Майрбек Хасиев.

Глава Клуба единоборств №1, за который выступает Вартанян, Руслан Сулейманов заявил, что спортсмены должны нести ответственность за поведение фанатов.

Отметим, что ACB (Absolute Championship Berkut) – это российская компания, организовывающая турниры по смешанным единоборствам.