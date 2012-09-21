Столичный школьник умер после урока физкультуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Школьник скончался после легкоатлетической эстафеты на западе Москвы. Об этом информагентству "Интерфакс" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне утром после урока физкультуры в школе N1376, расположенной в Ново-Переделкино, стало плохо ученику восьмого класса. Четырнадцатилетнего подростка госпитализировали в реанимационное отделение, где он скончался спустя несколько часов.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.