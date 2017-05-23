Теракт на стадионе в Манчестере унес жизни как минимум 19 человек – полиция

В результате взрыва на "Манчестер Арена" погибли 19 человек

Взрыв на стадионе в Манчестере унес жизни по меньшей мере 19 человек, говорится в заявлении, которое опубликовано в официальном микроблоге полиции Манчестера в Twitter.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Ранее СМИ сообщили, что не менее 20 человек погибли, сотни пострадали в результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

В настоящее время проводится эвакуация людей, полицейские опасаются, что на арене могут находиться другие взрывные устройства.

Как сообщает Reuters, бомбу мог привести в действие террорист-смертник.