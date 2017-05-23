Теракт на стадионе в Манчестере унес жизни как минимум 19 человек – полиция

Взрыв на стадионе в Манчестере унес жизни по меньшей мере 19 человек, говорится в заявлении, которое опубликовано в официальном микроблоге полиции Манчестера в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что не менее 20 человек погибли, сотни пострадали в результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.
В настоящее время проводится эвакуация людей, полицейские опасаются, что на арене могут находиться другие взрывные устройства.
Как сообщает Reuters, бомбу мог привести в действие террорист-смертник.