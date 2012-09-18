Школьница погибла под колесами машины на севере Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Автомобиль в Москве насмерть сбил школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД РФ.

Наезд совершен вчера в 20.48 на Бескудниковском бульваре. Мужчина на автомобиле Кiа Ceed сбил переходившую дорогу в неустановленном месте ученицу девятого класса.

"В результате девочку отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехала маршрутка", - сказал представитель московской полиции.

От полученных травм школьница скончалась на месте. По данному факту проводится проверка.