На улицах города хотят поставить “бэби-боксы” для детей-отказников

В Москве могут появиться "бэби-боксы" для брошенных младенцев

Столичные власти рассмотрят возможность установки в городе “бэби-боксов” для младенцев-отказников, где родители смогут анонимно их оставить. Соответствующее обращение в мэрию направил федеральный социальный проект “Колыбель надежды”. Об этом М24.ru рассказала руководитель проекта Елена Котова. Сегодня 20 "бэби-боксов" работают при больницах в девяти регионах страны, в том числе в Ленинградской, Свердловской и Тюменской областях. Заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил M24.ru, что обсуждение этой идеи власти передадут на рассмотрение медицинской общественности города.

“Бэби-бокс” - специально оборудованное место при медицинском учреждении, где женщина может анонимно оставить младенца, не подвергая его жизнь опасности. "Бэби-бокс" похож на большое окно, которое можно открыть и положить ребенка внутрь. В течение 30 секунд после этого двери бокса блокируются и информация о ребенке поступает в дежурную часть больницы. К малышу сразу приходят врачи и, если необходимо, оказывают ему медицинскую помощь. После этого через органы опеки младенца отправляют в дом ребенка.

“Я передам обращение об установке “бэби-боксов” на обсуждение медицинской общественности, - сообщил M24.ru заммэра Леонид Печатников. - Например, этим вопросом может заняться Национальная медицинская палата и ее президент, известный детский хирург Леонид Рошаль”. По словам Печатникова, необходимо понять, поддержат ли эту идею общественные и врачебные организации в Москве. Однако сам чиновник выразил опасение, что такие боксы позволят матерям, которые бросают детей на улице, уйти от уголовной ответственности.

Заммэра отметил, что сейчас по закону, если женщина хочет отказаться от ребенка, то она может прийти в родильный дом, в приемном отделении написать заявление на отказ. Тогда соцслужбы возьмут этого малыша и будут искать ему новую семью.

Фото: Федеральный социальный проект “Колыбель надежды”

Между тем в реальности далеко не все матери, решившие отказаться от младенца, официально оставляют его в роддоме. Часть из них вообще рожает в домашних условиях. По словам руководителя социального проекта “Колыбель надежды” Елены Котовой, "бэби-боксы" нужны для профилактики преступлений, совершаемых женщинами против новорожденных детей. "Есть случаи, когда мать, находясь в кризисной жизненной ситуации, решает либо выкинуть ребенка, либо совершить убийство, - пояснила Котова. - На территории Москвы, только по официальным данным МВД РФ, в период с 2010 по 2013 года было возбуждено десять уголовных дел по факту убийства матерью ребенка”.

По статье 106 УК РФ “Убийство матерью новорожденного ребенка” женщине грозит до пяти лет тюрьмы. Если же родители оставили ребенка в магазине, подъезде или в мусорном баке, то им могут инкриминировать статью 125 УК РФ “Оставление в опасности”. Это наказывается либо штрафом до 80 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до одного года.



Елена Котова напомнила, что проект по установке "бэби-боксов" федеральный и реализуется с 2011 года. На сегодняшний день 20 “бэби-боксов” работают в девяти регионах:

Пермский край

Ставропольский край

Камчатский край

Ленинградская область

Владимирская область

Курская область

Псковская область

Свердловская область

Тюменская область

За эти годы родители оставили в боксах 31 ребенка. ”Пять из них были возвращены в биологические семьи. Остальные 26 детей находятся в приемных семьях. В доме малютки никого нет”, - пояснила Елена Котова. Если мать оставила ребенка в "бэби-боксе", а не бросила его на улице, то она освобождается от уголовной ответственности, если, конечно, младенец до этого не подвергался насилию.

На прошлой неделе в Москве произошло два резонансных случая, когда матери бросали малышей. 6 марта на Лесной улице в Москве полицейские нашли мальчика, которому с момента рождения исполнилось всего два дня. Как выяснили правоохранительные органы, женщина оставила ребенка ночью на улице на морозе. Ребенок выжил. А 4 марта женщина пришла в храм имени Митрополита Филиппа (в Мещанском районе), попросила служительницу подержать ребенка и скрылась.

На прошлой неделе в Москве произошло два резонансных случая, когда матери бросали малышей. 6 марта на Лесной улице в Москве полицейские нашли мальчика, которому с момента рождения исполнилось всего два дня. Как выяснили правоохранительные органы, женщина оставила ребенка ночью на улице на морозе. Ребенок выжил. А 4 марта женщина пришла в храм имени Митрополита Филиппа (в Мещанском районе), попросила служительницу подержать ребенка и скрылась.

Комментарий главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля получить не удалось. Между тем вице-президент палаты Евгений Шляхто заявил M24.ru, что организация, безусловно, обсудит этот вопрос. “Все, что может помочь детям, надо реализовать”, - заявил Шляхто.

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, что в Москве чаще всего детей бросают на улице приезжие женщины. "Также младенцев оставляют люди с психическими расстройствами, бомжи, молодые девочки, которые приехали в Москву из маленьких городов, а также те, что забеременели после изнасилования, - пояснил эксперт. - Некоторые женщины специально приезжают в Москву, чтобы родить и бросить малыша. Город большой, в нем легче затеряться и остаться незамеченной".

Психолог посчитал, что если такие женщины будут знать о существовании боксов, где можно оставить ребенка анонимно, они всегда предпочтут сделать это, а не выбросить младенца на улицу или бросить на помойке.



Вице-президент Российского медицинского общества, член исполкома Пироговского съезда врачей Юрий Комаров рассказал, что подобные “боксы” для малышей-отказников устанавливали в нашей стране еще во времена царской власти. “Ребенка забирало государство, которые брало на себя полное обеспечение этих детей. Воспитывало, кормило, содержало, а потом определяло мальчиков в кадетские корпуса, чтобы они могли стать военными”, - рассказал Комаров.

Напомним, за 2014 год количество детей, которые находятся в сиротских учреждениях, в Москве уменьшилось на 20%. По данным департамента социальной защиты населения, на учете в столице состоит 19,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 85% из них - это малыши, устроенные в семьи. На сегодняшний день в детдомах и домах ребенка проживает 2,99 тысячи ребят.

Анастасия Мальцева, Мария Курганская