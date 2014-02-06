Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля 2014, 19:29

Происшествия

Девушку насмерть зажало в лифте в подмосковном Дмитрове

В подмосковном Дмитрове девушку насмерть зажало в лифте

В подмосковном Дмитрове девушку насмерть зажало в лифте, сообщили М24.ru в пресс-службе областного главка МВД.

"Сообщение о происшествии в лифте дома 18 на Вокзальной улице поступило около 17.30. Погибла девушка", - отметил представитель пресс-службы.

По предварительной информации, молодая женщина возвращалась с прогулки со своим годовалым ребенком. Поставив коляску на лестничной клетке, она вызвала лифт. Когда девушка попыталась зайти в кабину, то двери закрылись, и лифт, зажав женщину, сразу поехал наверх. Несчастной оторвало голову, а тело - застряло между этажами.

На месте происшествия работают следователи. Установлено, что только сегодня лифт ремонтировали.

Сайты по теме


смерть Дмитров лифт женщина чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика