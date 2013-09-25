Форма поиска по сайту

25 сентября 2013, 18:34

Технологии

Лекции онлайн: Дизайнер Артур Касимов о мобильных интерфейсах

Фото: ИТАР-ТАСС

26 сентября в столице состоится лекция дизайнера мобильных интерфейсов Артура Касимова под названием "Я - дизайнер мобильных интерфейсов". M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Еще 10-15 лет назад технологии, которыми сегодня пользуются все, были только в фантастических фильмах. Мы пользуемся смартфонами, большие компьютеры заменили легкими планшетами.

Мы всегда онлайн, приложения облегчили нашу онлайн-жизнь. Интерфейсы мобильных устройств стали нашими ежедневными проводниками.

Артур Касимов уже более 10 лет создает интерфейсы для мобильных устройств, и в настоящее время работает дизайнером приложений в компании "Яндекс". Он расскажет об одной из самых актуальных профессий в дизайне.

Начало трансляции - в 18.00.

Трансляция завершена.

