В столице заработал британский сервис по отслеживанию общественного транспорта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Британский разработчик приложения по отслеживаю городского транспорта TRAFI вышел на российский рынок. Сервис запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Челябинске, говорится в сообщении компании.

Приложение, являющееся аналогом Яндекс.Транспорта, не только позволяет отслеживать движение автобусов, троллейбусов и трамваев, но и подсказывает пользователям оптимальные маршруты общественного транспорта без подключения к интернету.

"В России много больших городов с достаточно сложной системой общественного транспорта. Поэтому мы видим тут огромный потенциал, несмотря на то что в регионе у нас уже есть конкуренты", – заявил глава компании Мартинес Гудонавичус.

Инвестиции в запуск проекта на российском рынке составят до 1 миллиона долларов. Эти деньги будут направлены на локализацию и продвижение.

TRAFI работает в семи странах и пользуется наибольшей популярностью в Турции, Бразилии, Прибалтике и Великобритании. Число пользователей сервиса по всему миру превышает 1 миллион человек. Компания зарабатывает на процентах с продажи билетов на общественный транспорт через приложение.

Напомним, что аналогичное приложение компания "Яндекс" запустила в 2014 году. Сервис "Яндекс.Транспорт" позволяет отслеживать движение городского транспорта по карте и определять время его прибытия на ту или иную остановку. В столице приложение полноценно заработало в январе 2015 года. Сейчас оно доступно более чем в 20 городах России и СНГ.