Фото: m24.ru/Александр Авилов

Производитель напитков Pepsi готовит к выпуску свой смартфон, сообщает digitaltrends.com.

Соответствующий аккаунт был зарегистрирован в Weibo – китайском аналоге Twitter. Сама PepsiCo не обладает технологиями и опытом в разработке телефонов. Вероятно, речь идет о ребрендинге продукта, выпускаемого одним из китайских производителей смартфонов.

Предположительно, новинка будет представлена 20 октября в Пекине. Некоторые СМИ в числе характеристик "пепсифона" называют дисплей с диагональю в 5,5 дюйма, 16 Гб памяти, 13-мегапиксельную камеру и сканер отпечатка пальцев.

Недавно японский производитель электроники Sharp представил робот-смартфон Robohon – гаджет в виде антропоморфного робота.

Телефон представляет собой 20-сантиметрового робота весом около 400 граммов. В конечностях Robohon есть приводы, в голове установлены динамик, камера и проектор. Двухдюймовый сенсорный экран размещен на спине. Массовый выпуск намечен на 2016 год.