29 октября 2015, 13:54

Происшествия

Украинская библиотека после обыска работает в штатном режиме

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Библиотека украинской литературы, где накануне прошел обыск, а директора задержали за возбуждение национальной ненависти, продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на сотрудницу заведения.

"Библиотека работает в штатном режиме, изменений в графике работы не планируется", – сказала сотрудница библиотеки.

Она отметила, что не работает телефон, поскольку в ходе обыска у учреждения был изъят сервер, непосредственно связанный с телефонными линиями.

Напомним в среду, 28 октября по подозрению в распространении запрещенных книг была задержана директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина.

По версии следствия, в 2011-2015 годах директор библиотеки распространяла среди посетителей книги Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами.

В рамках расследования дела в библиотеке следователи провели обыск, в ходе которого изъяли "печатную продукцию, содержащую призывы к антироссийской и антирусской пропаганде".

В отношении Шариной заведено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Дмитро Корчинский (Дмитрий Корчинский) – украинский общественный деятель, журналист и политик, выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины в 2004 году.

По данным Следственного комитета России, Корчинский был активным участником запрещенной в России организации УНА-УНСО, по этому поводу в отношении него и других членов организации в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело.

В марте 2014 года СКР обвинил Корчинского в публичных призывах "к осуществлению террористической деятельности и развязыванию агрессивной войны на территории Крыма и других регионов Российской Федерации".

В ноябре того же года Верховный суд России признал экстремистской партию Корчинского "Братство" и запретил ее деятельность на территории России. ​

