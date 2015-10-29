Украинская библиотека после обыска работает в штатном режиме

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Библиотека украинской литературы, где накануне прошел обыск, а директора задержали за возбуждение национальной ненависти, продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на сотрудницу заведения.
"Библиотека работает в штатном режиме, изменений в графике работы не планируется", – сказала сотрудница библиотеки.
Она отметила, что не работает телефон, поскольку в ходе обыска у учреждения был изъят сервер, непосредственно связанный с телефонными линиями.
Напомним в среду, 28 октября по подозрению в распространении запрещенных книг была задержана директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина.
По версии следствия, в 2011-2015 годах директор библиотеки распространяла среди посетителей книги Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами.
В рамках расследования дела в библиотеке следователи провели обыск, в ходе которого изъяли "печатную продукцию, содержащую призывы к антироссийской и антирусской пропаганде".
В отношении Шариной заведено уголовное дело по статье "Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
По данным Следственного комитета России, Корчинский был активным участником запрещенной в России организации УНА-УНСО, по этому поводу в отношении него и других членов организации в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело.
В марте 2014 года СКР обвинил Корчинского в публичных призывах "к осуществлению террористической деятельности и развязыванию агрессивной войны на территории Крыма и других регионов Российской Федерации".
В ноябре того же года Верховный суд России признал экстремистской партию Корчинского "Братство" и запретил ее деятельность на территории России.