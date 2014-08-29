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Происшествия

29 августа 2014, 16:50

Главу ассоциации риэлторов арестовали по делу о хищении 519 млн рублей

следствие суды риэлторы аресты дольщики Сергей Жидаев

Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал президента Московской ассоциации риэлторов Сергея Жидаева по обвинению в хищении 519 миллионов рублей у дольщиков в жилых комплексах "Некрасовский" и "Южная Звезда" в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". Он останется в СИЗО до 27 ноября.

Сам Жидаев виновным себя не считает и назвал уголовное дело в отношении себя попыткой "рейдерского захвата" своего бизнеса. Защита предлагала за Жидаева залог в 10 миллионов рублей, однако суд счел, что эта мера не обеспечит соблюдение интересов следствия.

Как следует из материалов дела, строительная компания "Реутов", возглавляемая Жидаевым, в 2002 году начала сбор средств для строительства комплексов "Некрасовкий" и "Южная звезда" в Балашихе. В 2004 году часть объектов была сдана, но в дальнейшем строительство было остановлено. Таким образом, по данным следствия, Жидаев похитил 519 миллионов рублей.

Сам обвиняемый утверждает, что в 2011 году возобновил работы на объектах, но следствие опровергает эту информацию.

Участниками долевого строительства в проектах под руководством Жидаева стали 967 человек, но лишь около 300 из них на данный момент обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Как сообщает ИТАР-ТАСС, дольщики создали две инициативные группы, одна из которых настаивает на уголовное преследовании Жидаева и передаче объектов недвижимости другим застройщикам, а вторая - в согласии с позицией защиты обвиняемого считает, что он стал жертвой "рейдерского захвата" и после его ареста строительство будет прекращено.

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