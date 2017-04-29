Подозреваемый в убийстве фармацевта на Ленинском проспекте арестован

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Подозреваемого в убийстве фармацевта и нападении на 90-летнюю женщину на востоке столицы арестовали. Речь идет о 28-летнем жителе столицы Борисе Гуляеве, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова.

Заведено уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений и разбое. Гуляев признал вину во время следствия.

По версии следствия, вечером 28 апреля 2017 года подозреваемый убил фармацевта аптеки, чтобы похитить деньги из кассы. Он связал и задушил 68-летнюю женщину, ограбил торговую точку и скрылся. Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Ранее, 26 апреля 2017 года Гуляев, напал на незнакомую пожилую женщину в подъезде жилого дома по улице Большая Черкизовская. Он ударил ее ножом в грудь и похитил две тысячи рублей. Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь.