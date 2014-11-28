Бизнесмен получил около 28 млн рублей кредита по поддельным документам

Фото: ТАСС

Гендиректору одной из столичных торговых компаний предъявили обвинение в мошенничестве. Мужчина не вернул банку кредит в размере около 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В ходе расследования полицейские установили, что в декабре 2009 года фактический руководитель компании с целью получения кредита предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемой им организации.

На основании данных документов сотрудники кредитного учреждения одобрили выдачу денежных средств в размере около 28 млн. рублей.

В установленный срок указанная сумма поступила на счет организации, однако в дальнейшем своих обязательств перед кредитором заемщик не исполнил, денежные средства не вернул.

В настоящее время расследование завершено, сотрудниками полиции была собрана вся доказательная база, установлена причастность подозреваемого к совершению данного преступления.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения. Мошеннику может грозить срок до 10 лет лишения свободы.