Бывший учитель школы № 57 в Москве стал фигурантом уголовного дела

На учителя школы №57 и его бывшую ученицу завели дело

Бывший учитель московской школы № 57 Борис Меерсон стал фигурантом уголовного дела. Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело против 50-летнего мужчины и его знакомой, 25-летней Марии Немзер, возбуждено по статье "развратные действия".

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер в квартире на западе Москвы неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на тот момент не достигшего 16-летнего возраста.