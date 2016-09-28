Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2016, 08:15

Происшествия

Бывший учитель школы № 57 в Москве стал фигурантом уголовного дела

На учителя школы №57 и его бывшую ученицу завели дело

Бывший учитель московской школы № 57 Борис Меерсон стал фигурантом уголовного дела. Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело против 50-летнего мужчины и его знакомой, 25-летней Марии Немзер, возбуждено по статье "развратные действия".

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер в квартире на западе Москвы неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на тот момент не достигшего 16-летнего возраста.

История вопроса

В конце августа СМИ сообщили, что преподаватель школы № 57 якобы склонял к интимным отношениям несовершеннолетних учениц. Директор школы Сергей Менделевич заявил, что в школе создадут общественный совет для выяснения обстоятельств возможных нарушений этики преподавателями, а сам покинул свой пост. Его сменил Андрей Тверской, ранее возглавлявший лицей №1581.

Сайты по теме


следствие несовершеннолетние насилие чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика