28 апреля 2017, 22:16

Происшествия

Неизвестный изнасиловал 84-летнюю женщину в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 84-летней женщины, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по столице.

Днем в пятницу, 28 апреля, неизвестный мужчина зашел в подъезд одного из домов на Ленинградском шоссе вслед за пострадавшей. Воспользовавшись тем, что женщина открыла входную дверь своей квартиры, мужчина проник к ней в жилище и, угрожая убийством, совершил изнасилование. Затем напавший скрылся с места происшествия.

Сейчас устанавливается личность подозреваемого и все обстоятельства случившегося.

следствие уголовное дело изнасилование

