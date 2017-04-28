Неизвестный изнасиловал 84-летнюю женщину в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 84-летней женщины, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по столице.

Днем в пятницу, 28 апреля, неизвестный мужчина зашел в подъезд одного из домов на Ленинградском шоссе вслед за пострадавшей. Воспользовавшись тем, что женщина открыла входную дверь своей квартиры, мужчина проник к ней в жилище и, угрожая убийством, совершил изнасилование. Затем напавший скрылся с места происшествия.

Сейчас устанавливается личность подозреваемого и все обстоятельства случившегося.