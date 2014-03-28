Директор похоронной службы Ступино задержан за коммерческий подкуп

Фото: ИТАР-ТАСС

Директора похоронной службы Ступино задержали по подозрению в коммерческом подкупе, передает пресс-служба областного главка СКР.

По данным следствия, 13 марта 2014 года к подозреваемому обратился местный житель с просьбой о перезахоронении родственников подруги его матери. Директор службы знал о том, что для этого необходимо получить соответствующее разрешение, но потребовал от мужчины 54 тысячи рублей за оказание содействия.

В тот же день подозреваемый получил от мужчины деньги, после чего был задержан. В настоящее время следователи собирают доказательства для привлечения руководителя службы к ответственности.