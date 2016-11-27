СК начал проверку по факту падения гроссмейстера Елисеева с 12 этажа

Началась проверка по факту гибели 20-летнего гроссмейстера Юрия Елисеева, который упал с 12 этажа, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Молодой российский шахматист Юрий Елисеев погиб из-за несчастного случая вечером 26 ноября на Пятницком шоссе. По словам его друга Даниила Дубова, Юрий пытался перелезть на балкон соседней квартиры из окна 12-го этажа, но сорвался и упал вниз.

По словам главного тренера сборных команд России по шахматам Сергея Янковского, Елисеев подавал большие надежды и был самобытным шахматистом – всегда шел своим путем и старался не пользоваться проверенными рецептами.

Соболезнования высказал вице-премьер правительства России Виталий Мутко. "Могу только выразить соболезнования родным и близким. Всегда страшно, когда у молодых ребят так трагически обрывается жизнь. Он был очень талантливый, мог принести еще много пользы и спорту, и стране. Очень жаль", – цитирует его ТАСС.

В 2012 году Елисеев стал чемпионом России и мира по шахматам среди юношей до 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации он занимал 212-е место (42-е – в России).