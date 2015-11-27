Эксперты вскрыли саркофаг императора Александра III

Фото: wikipedia.org

В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга специалисты вскрыли саркофаг российского императора Александра III. Как сообщает "Интерфакс", это сделано для того, чтобы взять образцы останков для исследования.

В течение последних недель в северной столице велась подготовка к вскрытию гробницы государя. Склеп Александра III, который по предварительной информации ни разу еще не беспокоили, начали вскрывать во вторник.

Дополнительные исследования проводятся в рамках возобновленного расследования по уголовному делу о гибели членов царской семьи. Эксперты намерены сравнит образцы ДНК российского императора и предполагаемых останков Николая II.

Напомним, в конце сентября в Петропавловской крепости эксгумировали останки Николая II и его супруги Александры Федоровны. Эксперты установили их подлинность. Частицы одежды деда последнего императора – Александра II, в которой тот был в момент убийства, а также останки его отца – Александра III – изъяли для сличения генетических образцов.

Как рассказал изданию член правительственной рабочей группы, глава Госархива Сергей Мироненко, эксперты больше не планируют проводить новых вскрытий усыпальниц Романовых в рамках генетической экспертизы.

Ранее эксперты не исключали, что возможно в рамках генетической экспертизы будут исследованы образцы останков великой княгини Елизаветы Федоровны – родной сестры супруги Николая II Александры Федоровны. Великая княгиня была захоронена в русской православной церкви в восточном Иерусалиме.

СК возобновил расследование убийства семьи Романовых в октябре этого года. Дело было заведено в 1993 году в связи с обнаружением захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Тогда следствие пришло к выводу, что останки принадлежат расстрелянным в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членам Российского Императорского дома. В 1998 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление.

Однако в 2007 году при проведении раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры.

Для выяснения обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, следствие было возобновлено. Как оказалось, останки принадлежат детям Николая II – Алексею Романову и Марии Романовой. После этого дело вновь закрыли.

По просьбе Русской Православной церкви в июле 2015 года была создана рабочая группа по вопросам, связанным с исследованием и захоронением находящихся останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовой.