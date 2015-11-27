Форма поиска по сайту

27 ноября 2015, 13:48

Происшествия

Следователя МВД задержали по делу о взятке в 2 млн рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Смоленской области задержан московский полицейский Владимир Андриевский, объявленный в международный розыск по уголовному делу о двухмиллионной взятке, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении старшего следователя и следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве Виктора Рубашкина и Владимира Андриевского, а также их посредника.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2015 года Андриевский и Рубашкин, склоняли гражданина, подозреваемого в причастности к преступному сообществу, к передаче им взятки в размере двух миллионов рублей. За это полицейские пообещали прекратить в отношении него уголовное преследование.

В настоящее время Рубашкин по решению суда находится под арестом.

следствие взятки аресты

