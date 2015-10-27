Форма поиска по сайту

27 октября 2015, 10:38

Происшествия

Начальник участка "Химкинского водоканала" подозревается во взяточничестве

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника Сходненского участка "Химкинского водоканала" по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, 22 октября подозреваемый, находясь в своем автомобиле, получил 270 тысяч рублей за подписание акта технической приемки водопровода.

В ходе допроса мужчина признался в совершенном, его отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время следователь планирует предъявить подозреваемому обвинение.

