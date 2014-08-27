Главу поселения Монино подозревают в халатности при ремонте здания

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Следственный комитет заподозрил главу подмосковного поселения Монино в халатности, нанесшей ущерб в 1,5 миллиона рублей, передает пресс-служба регионального управления СКР.

Согласно материалам дела, с февраля по март 2014 года подрядчик ремонтировал здание администрации города, но чиновник не проконтролировал работу подчиненных, и в результате стоимость работ была необоснованно завышена.

По мнению следователей, глава администрации должен был предвидеть последствия такой работы и принять соответствующие меры.

Добавим, что уже возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", максимальное наказание по ней – арест на срок до трех месяцев.