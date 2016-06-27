СК требует допросить экс-главу Московской антидопинговой лаборатории

Фото: m24.ru/Сергей Бобылев

Следственный комитет РФ направил запрос в США с просьбой допросить бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщил официального представителя СК Владимира Маркина.

"Мы направили запрос о правовой помощи в компетентные органы США, чтобы они его допросили по нашим вопросам. И посмотрим, как они будут выполнять этот запрос", – сказал он в интервью радиостанции "Вести FM".

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Дело возбудили по результатам доследственной проверки. Поводом для нее стали опубликованные в СМИ интервью Родченкова, в которых он заявил о многочисленных нарушениях антидопинговых правил в российском спорте, в том числе и с его участием.

12 декабря 2014 года Григорий Родченков, стремясь скрыть нарушения в своей деятельности, дал устное указание начальнику отдела регистрации и учета биопроб Кудрявцеву утилизировать 1437 хранившихся на тот момент во ФГУП АДЦ биопроб. По мнению следствия, это было сделано для того, чтобы сохранить за собой руководящую должность.

По мнению следствия, эти действия также нарушили указания ВАДА о хранении биопроб и Международного стандарта для лабораторий ВАДА. Это явилось основанием для возбуждения ВАДА Дисциплинарного производства в отношении лаборатории (ФГУП АДЦ) и лишения ее международной аккредитации.