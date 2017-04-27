СК опроверг слухи о перегрузе разбившегося над Черным морем Ту-154

Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

Информация СМИ о перегрузке лайнера Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что предположение о крушении судна Ту-154 из-за перегрузки не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела.

Военно-следственные органы СК России примут окончательное решение по делу только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов.

Ранее в СМИ прошла информация, что военный лайнер Ту-154 потерпел крушение из-за перегрузки. Вместо нормативных 98 тонн взлетный вес лайнера составлял более 110 тонн. При этом экипаж самолета о перегрузе не знал.