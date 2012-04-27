По делу о ДТП на Ленинском проспекте предъявлено обвинение

Ольге Александриной предъявлено обвинение по делу о ДТП на Ленинском проспекте, которое произошло 25 февраля 2010 года. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по г. Москве.

Представители обвиняемой - ее отец Сергей Александрин и адвокат - уже ознакомлены с постановлением о вынесении обвинения и приглашены для ознакомления с материалами дела 2 мая.

Потерпевшие стороны - ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и дочь погибшей Н.В. Сидельникова - также успели ознакомиться с материалами уголовного дела.

После процедуры ознакомления материалы будут направлены на утверждение в прокуратуру, после чего их передадут в Гагаринский районный суд для рассмотрения дела по существу.