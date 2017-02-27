Форма поиска по сайту

Новости

27 февраля 2017, 14:08

Происшествия

СК возбудил дело об отравлении двух жителей Подмосковья метанолом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления двух жителей Подмосковья метанолом, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, местные жители приобрели контрафактный алкоголь с рук вечером 29 января – это были несколько бутылок с этикетками Jack Daniels и Olmeca Gold. После распития пострадавших госпитализировали с отравлением и потерей зрения.

Позднее правоохранителям удалось задержать подозреваемых в сбыте контрафакта и обнаружить гараж, в котором один из них хранил поддельную продукцию. Изъяты несколько ящиков с бутылками сомнительного происхождения.
Сейчас следователи устанавливают место производства метилового алкоголя.

Представители СК напоминают, что чаще всего подделывают наиболее популярные и дорогие напитки. Первое, что должно насторожить покупателя – цена, в разы меньшая рыночной.

Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование предложило денатурировать весь российский метиловый спирт, иными словами – сделать его невозможным для потребления человеком с помощью специальных добавок, вызывающих рвотный рефлекс.

В конце прошлого года в Иркутске произошли массовые отравления метанолом. По предварительным данным, десятки умерших пили средство для ванн "Боярышник", на этикетке которого было указание на содержание в составе этанола. В реальности он оказался заменен метиловым спиртом, не предназначенным для употребления внутрь.

следствие потеря зрения отравление

